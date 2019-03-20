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KAĞITHANE'DE TRAFO PATLADI, VATANDAŞ KENDİNİ SOKAĞA ATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 22:21 | Son Güncelleme

Kağıthane'de, sokakta patlayan  trafo vatandaşı sokağa döktü.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Kağıthane'de, sokakta patlayan trafo vatandaşı sokağa döktü. Vatandaşlar, trafoda üst üste gelen patlamalar ve yanma nedeniyle panik yaşadı.
Olay, Hürriyet Mahallesi Hudut Sokak'ta saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki trafoda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından elektriklerin kesilmesi üzerine panik yaşayan sokak sakinleri kendilerini dışarı attı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üst üste yaşanan patlamalar nedeniyle yanan elektrik kablolarını söndürmekte zorluk yaşadı. Yangın, patlamaların sona ermesinin ardından söndürülebildi.
Sokak sakinlerinden Muhammet Kalaycı, "Burada trafo patladı. Bütün vatandaşlar mağdur oldu. İtfaiye geldi, söndürmeye çalıştı. İtfaiye gelmeden önce bayağı bir parladı. Elektrikler kesildi, elektriksiz kaldık" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Market zincirinden dumanların çıkması
-İtfaiye ekiplerinden detay görüntü
-Marketten detay görüntü
-Toplanan kalabalıktan detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-İtfaiye araçlarından detay görüntü
-Marketin deposundan duman çıkması
-Genel ve yakın detaylar

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