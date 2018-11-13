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KÂĞITHANE'DE ÜÇ KATLI BİNADA YANGIN 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 23:13 | Son Güncelleme

Kâğıthane'de 3 katlı bir evin en üst katında yangın çıktı.

Haber-Kamera İlkay DİKİCİ/İstanbul(DHA)
Kâğıthane'de 3 katlı bir evin en üst katında yangın çıktı. Yangının binanın çatı katında kalan kişilerin içtikleri sigaradan çıktığı iddia edildi.
Yangın, Çağlayan Mahallesi Yayla sokakta bulunan 3 katlı binanın çatı katında saat 21.30 sıralarında çıktı. Çatı katında yaşayan H. K.'nin 2 arkadaşıyla içtikleri sigaradan yangının çıktığı iddia edildi. Kısa sürede büyüyen yangın yan binalara da sıçradı. Çevredekilerin dumanları görerek bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın da ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangının çıktığı çatı katı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü
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-itfaiye ekipleri
-yangının çıktığı çatı katı
-genel ve detaylar

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