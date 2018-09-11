Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul,(DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sabah saat 05:30'da Gültepe Mahallesi'nde daha önceden belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

AÇILMAYAN KAPILAR KIRILDI

Özel Harekat Timleri'nin de destek verdiği operasyonda, polisin çaldığı bazı kapılar açılmayınca, koçbaşı kullanılarak kapılar kırıldı. Narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

POLİS HELİKOPTERİ HAVADAN DESTEK VERDİ

Aynı anda bir çok adrese yapılan baskınlara, Özel Harekat Timleri, Çevik Kuvvet, Gece Kartalları olarak adlandırılan gece bekçileri ve Polis helikopteri de destek verdi.

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