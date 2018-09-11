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KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 06:53 | Son Güncelleme

* İstanbul Narkotik polisi Kağıthane'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

* İstanbul Narkotik polisi Kağıthane'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Harekat Timleri ve polis helikopteri de destek verdi.

Haber-Kamera:Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'de sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Sabah saat 05:30'da Gültepe Mahallesi'nde daha önceden belirlenen adreslere operasyon yapıldı.

AÇILMAYAN KAPILAR KIRILDI
Özel Harekat Timleri'nin de destek verdiği operasyonda, polisin çaldığı bazı kapılar açılmayınca, koçbaşı kullanılarak kapılar kırıldı. Narkotik ekipleri tarafından daha önceden belirlenen adreslere yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

POLİS HELİKOPTERİ HAVADAN DESTEK VERDİ
Aynı anda bir çok adrese yapılan baskınlara, Özel Harekat Timleri, Çevik Kuvvet, Gece Kartalları olarak adlandırılan gece bekçileri ve Polis helikopteri de destek verdi.

Görüntü dökümü:
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-Polis araçlarını operasyona gidişi
-Özel Harekat Timlerinin binaya girişi
-Bİnadan görüntüler
-Sokaktan görüntüler
-Polis helikopterinden görüntü
-Özel harekat timlerinin sokakta yürüyüşü
-Genel ve detay görüntüler

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Kağıthane'de uyuşturucu operasyonuKağıthane'de uyuşturucu operasyonu
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