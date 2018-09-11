Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane ilçesinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Önceden belirlenen 35 adrese eş zamanlı baskınlar yapan ekiplerin yürüttüğü operasyona polis helikopteriyle destek verildi. Operasyona özel harekat ve çevik kuvvet ekipleri ile "gece kartalları" olarak bilinen gece bekçileri de katıldı.

Operasyon kapsamında 25 kişiyi yakalayan ekipler, söz konusu adreslerde yaptıkları aramalarda ruhsatsız bir silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

