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Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı 

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 19:20 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de narkotimler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda "Dark" isimli narkotik köpeği metruk alana saklanan uyuşturucuları buldu.

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı 

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) - KAĞITHANE'de narkotimler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda "Dark" isimli narkotik köpeği metruk alana saklanan uyuşturucuları buldu. Uyuşturucuların yerini tespit eden "Dark" ödüllendirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gültepe'de daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri ve "Dark" isimli narkotik köpeği de katıldı. Narkotim Büro Amirliği ekipleri tüm sokak giriş çıkışlarını kapatarak ev, iş yeri ve metruk binalarda arama çalışmaları yaptı. Hassas burunlu narkotik köpeği "Dark" uyuşturucuların yerini tespit etti. Dark'ın tepki verdiği yere bakan polisler "Bonzai" isimli sentetik uyuşturucuları ele geçirdi. "Dark" uyuşturucuları bulduktan hemen sonra en sevdiği topla oynayarak ödüllendirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu satışı yaptıkları belirtilen iki kişi işlemler için emniyete götürüldü.

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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