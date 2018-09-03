KAĞITHANE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTI 

* Kağıthane'de narkotimler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda "Dark" isimli narkotik köpeği metruk alana saklanan uyuşturucuları buldu. Uyuşturucuların yerini tespit eden "Dark" ödüllendirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gültepe'de daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri ve "Dark" isimli narkotik köpeği de katıldı. Narkotim Büro Amirliği ekipleri tüm sokak giriş çıkışlarını kapatarak ev, iş yeri ve metruk binalarda arama çalışmaları yaptı. Hassas burunlu narkotik köpeği "Dark" uyuşturucuların yerini tespit etti. Dark'ın tepki verdiği yere bakan polisler "Bonzai" isimli sentetik uyuşturucuları ele geçirdi. "Dark" uyuşturucuları bulduktan hemen sonra en sevdiği topla oynayarak ödüllendirildi. Operasyonda gözaltına alınan ve uyuşturucu satışı yaptıkları belirtilen iki kişi işlemler için emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin sokağa girişi

-Metruk binada yapılan aramalar

-Narkotik köpeği Dark'ın arama yapması

-Dark'ın uyuşturucuların olduğu yere tepki vermesi

-Polisin açtığı poşetten çıkan uyuşturucu

-Dark'ın ödüllendirilmesi ve oynaması

- Gözaltına alınan bir kişinin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

