Kağıthane’de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 7 tabanca ele geçirildi

İstanbul’da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla aranan 1 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Baskında 7 silah ele geçirildi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hamidiye Mahallesi’nde bulunan bir evde yasa dışı silah ticareti yapıldığı yönünde istihbarat aldı. Söz konusu ihbar ile ilgili 13 Mart’ta takip ve araştırma gerçekleştiren ilçe polisi, ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapıldığı öne sürülen adrese dün akşam saat 22.00 sıralarında baskın düzenledi. Baskında 43 yaşındaki B.G. adlı zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 7 şarjör ve 107 mermi ile silah ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 4 cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, bu sabah “Yasadışı Silah Ticareti” suçundan adli makamlara sevk edildi. Zanlının savcılık sorgusu devam ediyor.

