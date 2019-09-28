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KAĞITHANE'DE YERALTI HATLARINDA PATLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 21:30 | Son Güncelleme

Kağıthane'de yeraltı elektrik ve doğalgaz hattında küçük çaplı patlama meydana geldi.  Kağıthane'de yer altı doğalgaz borusu ve elektrik hattında küçük çaplı patlama meydana geldi.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL(DHA)
Kağıthane'de yeraltı elektrik ve doğalgaz hattında küçük çaplı patlama meydana geldi.

Kağıthane'de yer altı doğalgaz borusu ve elektrik hattında küçük çaplı patlama meydana geldi. Olay Gültepe Mahallesi Budak Sokak'ta 19:00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerinde patlama sesi duyan ve yeraltından dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu polis, doğalgaz ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

ELEKTİRK VE DOĞALGAZI KESTİLER
Polis ekipleri, olayın yaşandığı sokağa güvenlik şeridi çekerken İGDAŞ ve elektrik ekipleri bölgedeki doğalgaz ve elektrik akışını kesti. Yapılan ölçümler sonucunda olayın yeraltı hatlarında yaşandığı belirlendi. Elektrik ve doğalgaz ekipleri tarafından küçük çaplı patlamanın yaşandığı yer kazıldı. Kazılan yerde patlama nedeniyle çukur oluştuğu belirlenirken yeraltı hatlarını tamir etmek amacıyla çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Ekiplerin çalışmasından detaylar
-Polisin önlemi
-Ekiplerin kazı çalışmaları
-Genel ve detaylar

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