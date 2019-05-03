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Kağıthane’de yıkım kararı verilen binaların yıkımı devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 13:24 | Son Güncelleme

Kağıthane’de istinat duvarının ve bir binanın çökmesi sonucu yıkım kararı verilen 24 binanın yıkım çalışmaları devam ediyor.

Kağıthane’de istinat duvarının ve bir binanın çökmesi sonucu yıkım kararı verilen 24 binanın yıkım çalışmaları devam ediyor. Binaların iş makineleriyle yıkımı ise havadan görüntülendi.
Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde 10 gün önce inşaat alanındaki kazı çalışmaları sonucunda önce istinat duvarı ardından da bir bina çökmüştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda büyük panik yaşanmıştı. Olayın ardından yetkililerin incelemesi sonucunda çökmek üzere olan bir bina da iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkılmıştı. Olay nedeniyle semtteki 24 bina boşaltılmış, bir süre sonra vatandaşların kısa bir süreliğine eşyalarını almasına izin verilmişti.

İş makineleriyle yıkım havadan görüntülendi
Çalışmaların ardından yıkım kararı verilen 24 binanın yıkımına dün iş makineleriyle başlanmıştı. Dün akşam saatlerinde ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başladı. Makineler bir yandan binaları yıkarken diğer yandan da oluşan enkazı küçültüyor. Öte yandan yıkım çalışmaları havadan görüntülendi. Çalışmaların düzenli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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