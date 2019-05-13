Kağıthane’de yıkımdaki son durum havadan görüntülendi

Kağıthane’de yıkım kararı verilen 24 binadan 14’ünün iş makineleriyle yıkımını tamamlanmasının ardından çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak üzerinde inşaat alanındaki kazı çalışmaları sonucunda önce istinat duvarı ardından da bir bina çökmüştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda büyük panik yaşanmıştı. Olayın ardından yetkililerin incelemesi sonucunda çökmek üzere olan bir bina da iş makineleriyle kontrollü bir şekilde yıkılmıştı. Olay nedeniyle semtteki 24 bina boşaltılmış, bir süre sonra vatandaşların kısa bir süreliğine eşyalarını almasına izin verilmişti.

Son durum havadan görüntülendi

Çalışmaların ardından geçtiğimiz hafta yıkım kararı verilen 24 binadan 14’ü iş makineleriyle yıkılmıştı. Geriye kalan 10 binanın ise peyderpey yıkımı sürüyor. Alanda oluşan enkaz hafriyat kamyonlarıyla taşınıyor. İş makineleri tarafından delinen binalar ise yıkılmayı bekliyor. Düzenli aralıklarla devam eden yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.

