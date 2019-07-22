HABER

Kağıthane’de yoğun güvenlik önlemli riskli bina yıkımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 17:24 | Son Güncelleme

KAĞITHANE’DE Nisan ayında Yahya Kemal Mahallesi’nde istinat duvarının çökmesi sonucu başlatılan kontrollü bina yıkımında, riskli alan olarak belirlenen binaların yıkımı devam ediyor.

Kağıthane’de yoğun güvenlik önlemli riskli bina yıkımı

İSTANBUL, (DHA)-KAĞITHANE’DE Nisan ayında Yahya Kemal Mahallesi’nde istinat duvarının çökmesi sonucu başlatılan kontrollü bina yıkımında, riskli alan olarak belirlenen binaların yıkımı devam ediyor. Akkaya Sokak’ta yer alan 22 ve 23 nolu binalar boşaltıldıktan sonra yıkımına başlanıldı.

Kağıthane’de riskli alan olarak belirlenen binaların yıkımına devam ediliyor. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamındaki üç aylık sürede 38 binanın yıkımı gerçekleştirilirken toplamda 123 bina yıkılacak. Evleri yıkılacak veya yıkılan daire sahiplerine, Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı ile Kağıthane Belediyesi tarafından taşınma ve kira yardımı yapılıyor.

“HALK OLARAK BİZ MAĞDUR OLMADIK”

Kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılacak mahalle sakinleri devletin yardımları ile mağdur olmadıklarını söylerken, bugün yıkılan binalarda oturan Abdullah Karahasan, “Yaklaşık üç ay önce, istinat duvarının kayması nedeniyle kentsel dönüşüm projesi başlatıldı. Bizde bu projeden çok memnunuz. Devletimizin sayesinde bizlerde yeni evlerimizde oturacağız. Devletimiz, buradaki proje ile çok iyi çalışmaktadır. Biz özellikle Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin’e çok teşekkür ediyoruz. Projeyle çok yakından ilgilenerek her gün gelip bakıyor. Valiliğimiz, bakanlığımız sayesinde çok güzel bir proje olacak. Halk olarak biz mağdur olmadık. Devletimiz bize her türlü yardımı yapıyor şu anda. Kurulan, Kentsel Dönüşüm Ofisiyle bize daha da çok yardım edildi. Ben de bugün yıkılacak olan binada otuyordum. Evlerimiz gerçekten çok kötü bir durumdaydı. İnşallah proje yapımında herkes memnun kalacaktır. Çünkü oturduğumuz evimiz değersiz bir evdi. Şimdi devletimizin buraya yapacağı proje ile hem evlerimiz değerli olmuş olacak hem de evimiz yenilenecek. Bir deprem olsa bu binalar başımıza yıkılacak bir durumdaydı. Şükürler olsun ki devletimiz sayesinde yenilenecek” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Kağıthane’de yoğun güvenlik önlemli riskli bina yıkımıKağıthane’de yoğun güvenlik önlemli riskli bina yıkımıKağıthane’de yoğun güvenlik önlemli riskli bina yıkımıKağıthane’de yoğun güvenlik önlemli riskli bina yıkımı

PARTNERRenklerin aşk hayatınız üzerindeki etkileriRenklerin aşk hayatınız üzerindeki etkileri
Arınç'tan Elazığ Belediyesi'ne ziyaret Arınç'tan Elazığ Belediyesi'ne ziyaret 
Şile'de orman yangını (1)Şile'de orman yangını (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Hamile kadın ve eşine trafikte dehşeti yaşatan baklavacılara bir şok daha

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

Bakanlık açıkladı! Bingöl'de PKK'ya darbe

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İstanbul Valiliği Suriyeliler için süre verdi

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

İfadesi ortaya çıktı: Arjantin ve Uruguay'da iki kez bulundum

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

'Bir kadına aşık oldum' diyen Kalben'e Deniz Akkaya'dan destek!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İran CIA casus şebekesini tutukladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Doğalgazdan 3 kat daha fazla! Eğer hayata geçirilirse...

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran medyası, el konulan İngiliz gemisinin içinden görüntü yayınladı

İran mürettebatın görüntülerini paylaştı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Pençe -2 Harekatı kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Bakanlık'tan Pençe 2 Harekatı açıklaması: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Yunanistan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Yunanistan savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Adnan Oktar davasında flaş gelişme! 1,5 ay aralıksız sürecek

Adnan Oktar davasında flaş gelişme!

Son dakika: Hava Harp Okulu'ndaki FETÖ davasında istenen cezalar belli oldu

Hava Harp Okulu'ndaki FETÖ davasında istenen cezalar belli oldu

Akademisyen Ceren Damar Şenel'in katili için istenen ceza belli oldu!

Akademisyen Şenel'in katili için istenen ceza belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.