KAĞITHANE’DE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLİ RİSKLİ BİNA YIKIMI

İSTANBUL, (DHA)-KAĞITHANE’DE Nisan ayında Yahya Kemal Mahallesi’nde istinat duvarının çökmesi sonucu başlatılan kontrollü bina yıkımında, riskli alan olarak belirlenen binaların yıkımı devam ediyor. Akkaya Sokak’ta yer alan 22 ve 23 nolu binalar boşaltıldıktan sonra yıkımına başlanıldı.

Kağıthane’de riskli alan olarak belirlenen binaların yıkımına devam ediliyor. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamındaki üç aylık sürede 38 binanın yıkımı gerçekleştirilirken toplamda 123 bina yıkılacak. Evleri yıkılacak veya yıkılan daire sahiplerine, Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı ile Kağıthane Belediyesi tarafından taşınma ve kira yardımı yapılıyor.

“HALK OLARAK BİZ MAĞDUR OLMADIK"

Kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılacak mahalle sakinleri devletin yardımları ile mağdur olmadıklarını söylerken, bugün yıkılan binalarda oturan Abdullah Karahasan, “Yaklaşık üç ay önce, istinat duvarının kayması nedeniyle kentsel dönüşüm projesi başlatıldı. Bizde bu projeden çok memnunuz. Devletimizin sayesinde bizlerde yeni evlerimizde oturacağız. Devletimiz, buradaki proje ile çok iyi çalışmaktadır. Biz özellikle Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin’e çok teşekkür ediyoruz. Projeyle çok yakından ilgilenerek her gün gelip bakıyor. Valiliğimiz, bakanlığımız sayesinde çok güzel bir proje olacak. Halk olarak biz mağdur olmadık. Devletimiz bize her türlü yardımı yapıyor şu anda. Kurulan, Kentsel Dönüşüm Ofisiyle bize daha da çok yardım edildi. Ben de bugün yıkılacak olan binada otuyordum. Evlerimiz gerçekten çok kötü bir durumdaydı. İnşallah proje yapımında herkes memnun kalacaktır. Çünkü oturduğumuz evimiz değersiz bir evdi. Şimdi devletimizin buraya yapacağı proje ile hem evlerimiz değerli olmuş olacak hem de evimiz yenilenecek. Bir deprem olsa bu binalar başımıza yıkılacak bir durumdaydı. Şükürler olsun ki devletimiz sayesinde yenilenecek" dedi.

Görüntü Dökümü:

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