Kağıthane’de yoğun kar yağışı nedeniyle yol kenarındaki ağaç devrildi

İstanbul’da gece boyunca devam eden yoğun kar yağışından dolayı Kağıthane’de yol kenarında bulunan bir ağaç devrildi. Ağacın devrilmesiyle araç yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Olay, gece saat 03.30 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahalle’de meydana geldi. İddiaya göre Oto Cadde üzerinde yol kenarında bulunan bir ağaç, yoğun kar yağışından dolayı park halinde bulunan aracın üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, araç yolunu geçici olarak trafiğe kapattı. Belediye çalışanları iş makinesiyle devrilen ağacı, park halinde bulunan aracın üzerinden kaldırdı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı, elektrikli testere yardımıyla keserek parçalara ayırdı. Ağaçtan ayrılan parçalar iş makinesine yüklendikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yolların boş olması nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

