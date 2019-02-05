HABER

KAĞITHANE'DE YOKUŞ AŞAĞI KAYAN KAMYONET KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 16:16 | Son Güncelleme

Haber: Özgür EREN-İSTANBUL DHA Kağıthane'de bir kamyonetin park halindeyken yokuş aşağı kayıp, yol kenarındaki 6 araca çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber: Özgür EREN-İSTANBUL DHA
Kağıthane'de bir kamyonetin park halindeyken yokuş aşağı kayıp, yol kenarındaki 6 araca çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.
Çeliktepe Mahallesi Eyalet Sokak'ta 34 GR 7598 plakalı kamyonetin sürücüsü aracını yokuş aşağı olan sokakta park etti. Sürücü, eşyaları indirdiği sırada, kamyonet henüz belirlenemeyen bir nedenle kaymaya başladı. Kamyonet, sokak boyunca park edilmiş 6 araca çarparak durabildi. Kamyonetin yokuş aşağıya kayması güvenlik kamarası tarafından kaydedildi. Görüntülerde kamyonet yokuş aşağı hızla ilerliyor. Kamyonetin arkasından koşanlar kameraya yansıyor.

Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Kamyonetin yokuş aşağıya ilerlemesi
-Arkasından koşanlar

PARTNERSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflarSeks robotu genelevinden hiç görülmemiş fotoğraflar
Gerçeği aratmayan deprem tatbikatı nefes kestiGerçeği aratmayan deprem tatbikatı nefes kesti
Kapadokya Bölgesini Ocak ayında 123 bin 244 turist ziyaret ettiKapadokya Bölgesini Ocak ayında 123 bin 244 turist ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Serel Yereli iç çamaşırlı poz vererek bekaret sorusunu yanıtladı!

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...

Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!

Sivil polis pastanede görüp yakaladı, ortalık bir anda karıştı!

Dev Havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev Havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

7 yıl sonra yakalandı! Kan donduran itiraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pes' dedirten olay! Adliyedeki zanlılara ekmek arası uyuşturucu

'Pes' dedirten olay! Zanlılara ekmek arası uyuşturucu

Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı

Eren Erdem açlık grevini sonlandırdı

İstanbul'da köpeğe tecavüz etmek isteyen kağıt toplayıcısını mahalleli tekme tokat dövdü

Mide bulandıran olay mahalleyi karıştırdı! Görmesinler diye...

Türkiye'nin sakin kenti Alpler'i aratmıyor

Türkiye'nin sakin kenti Alpler'i aratmıyor

Antalya Valisi Münir Karaloğlu: Seçim günü 'trafoya bilmem ne girdi' mazeretleri oluşmasın

Validen kaymakamlara çok konuşulacak uyarı: Seçim günü...

Metrobüste astronot şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

Metrobüste astronot şaşkınlığı! Gören telefonuna sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.