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KAĞITHANE'DE YOKUŞ AŞAĞI KAYAN OTOBÜS İŞ YERİNE GİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 12:56 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü önce bina duvarına ardından da bir iş yerinin kapısına çarparak durabildi.

Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği halk otobüsü önce bina duvarına ardından da bir iş yerinin kapısına çarparak durabildi. Kaza sırasında başka bir halk otobüsü şoförü ise ezilmekten son anda kurtulurken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza geçen cuma günü Şirintepe Mahallesi, Akan Yıldız Sokak'ta bulunan otobüslerin kalkış yaptığı noktada saat 17.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 HY 6740 plakalı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yokuş aşağı kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, kontrolden çıkarak önce bina duvarına ardından da kaldırıma çıkıp iş yerinin kapısına çarparak, durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, o sırada başka bir otobüsün yanında bulunan otobüs şoförü aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDUĞU ANLAR KAMERADA
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, halk otobüsü yokuş aşağı kayarak önce duvara daha sonra da kaldırıma çıktıktan sonra iş yerinin kapısına çarpıyor. O sırada otobüsün önünde olan bir başka otobüs şoförü ise aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuluyor.

Görüntü Dökümü:
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Yokuş aşağı kayan otobüs
-O sırada yolda bulunan başka bir otobüs sürücüsünün ezilmekten son anda kurtulması
-Otobüsün önce bina duvarına ardından da iş yerine çarpması
(AKTÜEL)
-Hasar gören dükkandan görüntü
-Otobüslerden görüntü
-Genel ve detaylar

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