Kağıthane’de yokuş yukarı çıkarken kayan hafriyat kamyonu arkasından gelen otomobile çarptı. Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil ise bir başka araca çarparak döndü. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kağıthane’de yokuş yukarı çıkarken kayan hafriyat kamyonu arkasından gelen otomobile çarptı. Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil ise bir başka araca çarparak döndü. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kağıthane’de yokuş yukarı çıkarken kayan hafriyat kamyonu arkasından gelen otomobile çarptı.
Kağıthane’de yokuş yukarı çıkarken kayan hafriyat kamyonu arkasından gelen otomobile çarptı. Hafriyat kamyonunun çarptığı otomobil ise bir başka araca çarparak döndü. Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.