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Kağıthane'de yol tartışması kanlı bitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 21:57 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de sürücüler arasında yol verme yüzünden çıkan tartışmada bir kişi ayağından vuruldu.

Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de sürücüler arasında yol verme yüzünden çıkan tartışmada bir kişi ayağından vuruldu. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülürken saldırgan ve kardeşi olay yerinden kaçtı.

Olay, Ortabayır Mahallesi Arka Sokak girişinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 JD 1659 Plakalı hafif ticari araç sürücüsü, Sarıgöl Caddesi'nde Arka sokağa ters yönden girmeye çalıştı. Giremeyince 35 R 8985 plakalı otomobilini sokak üzerinde park ederek dükkana eşya indiren sürücü ile arkadaşına yol vermesini istedi. Bu kişiler yol vermeye yanaşmayınca arlarında sözlü tartışmaya başladı. Ailesi de içinde olan ticari araç sürücüsü, kardeşini telefon ile arayarak olay yerine gelmesini söyledi. Daha sonra aracı ile park halindeki otomobile çarptı ve karşı taraf ile yumruklu kavgaya tutuştu. Çağrılan kardeş yanında getirdiği tabancayla otomobilin sürücüsüne 1 el ateş etti. Sağ bacağından yaralanan sürücü, olduğu yere yığıldı. Saldırgan hemen olay yerinden kaçtı. Ticari araç sürücüsü de ailesini eve gönderip kaçtı.

Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekiplerinin incelmesinde yerde 1 adet boş kovan bulundu. Polis ekipleri saldırgan ve kardeşini yakalamak için çalışma başlattı.

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