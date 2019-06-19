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Kağıthane'de yolda çökme 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 15:06 | Son Güncelleme

KAĞITHANE Cendere Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE Cendere Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin çöken yolu onarmak çalışma başlattı. Cendere Caddesi Kemerburgaz istikametinde yolda çökme meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. İş makineleri çöken yolu onarmak için çalışma başlattı. Çalışmanın yapıldığı alandaki iki şerit trafiğe kapatıldı.

"ÇÖKEN ALAN GİTTİKÇE GENİŞLEDİ"

Görgü tanığı Ali Rıza Mızrak, "Sabah saatleriydi, daha çökme yaşanmamıştı. Belediye ekipleri burada temizlik yapıyordu. O sırada yolda bir çökme oldu. Çöken alan gittikçe genişledi. Daha sonra yetkililer geldi, çalışma başlattı. Önce çukur oluştu sonra etrafı genişledi. Araçların geçtiği sırada çökme yaşansaydı kazalara sebebiyet verebilirdi." dedi.

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