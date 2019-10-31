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Kağıthane'de yurt binası yıkımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 10:47 | Son Güncelleme

Çağlayan Mahallesi'nde riskli olduğu belirlenen yurt binasının yıkımına belediye ekiplerince başlandı - Yıkıma tepki gösteren vatandaşlara polis müdahale etti

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de riskli olduğu tespit edilen yurt binasının yıkımına başlandı.

Belediye ekipleri, yıkım için sabah saatlerinde TOMA destekli polisler eşliğinde Çağlayan Mahallesi'nde bulunan Sadabad Öğrenci Yurdu'na geldi.

Yurt önünde toplanan vatandaşlar, yıkımı engellemeye çalıştı. Polis ekipleri, buradaki kalabalığa biber gazıyla müdahalede bulundu.

Vatandaşların bölgeden uzaklaştırılmasının ardından 5 katlı yurt binasının iş makinesiyle yıkımına başlandı.

Ekiplerin yıkım çalışmaları sürüyor.

Kağıthane Belediyesinden yapılan açıklamada, Çağlayan Mahallesi'ndeki Sadabad Öğrenci Yurdu ve Lojman binasının risk tespiti için Kağıthane Kaymakamlığının talebi üzerine 31 Ocak 2017'de saha çalışmasının yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, yapının betonarme kısımlarından alınan numunelerden hazırlanan risk tespit raporuna göre, yurt ve lojman binasının "depreme karşı statik yönden tehlikeli, can ve mal güvenliği açısından riskli" olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Ayrıca söz konusu alanda kalan kişilerin, 2017 yılında bu rapora yaptığı itirazın da Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca reddedildiği aktarılan açıklamada, "Bugün yıkımı gerçekleştirilen yurt ve lojman binasının bulunduğu alan, 1979 yılında hazine arazisi üzerine kaçak olarak ruhsatsız ve izinsiz olarak yapılmıştır. Arazinin mülkiyet sahibi Hazine'dir." denildi.

Sadabat Eğitime Hizmet ve Kültür Derneğinden yapılan açıklamada ise yıkım kararı için bildirimde bulunulmadığı ileri sürülerek, şunlar kaydedildi:

"Buna gerekçe olarak da binanın eski ve yıpranmışlığı ifade edilmektedir. Halbuki belediye tarafından kabul edilen sertifikalı kuruluşlarca verilen raporlara göre binamız sağlamdır. Bu rapor dikkate alınmayıp her türlü hukuk ve usulün dışına çıkılarak 59 öğrenci ve personelimizin alelacele tahliyesi ve binanın yıkılması tamamen hukuk tanımazlıktır."

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Kağıthane müdahale riskli bina yıkım

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