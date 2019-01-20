HABER

KAĞITHANE'DE ZİNCİRLEME KAZA

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 13:57 | Son Güncelleme

Kağıthane'de, beton mikserinin önündeki otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Kağıthane'de, beton mikserinin önündeki otomobile çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Olay saat 12.30 sıralarında Okmeydanı E-80 bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 AP 1240 plakalı beton mikseri sürücüsü, seyir sırasında, önünde ilerleyen 34 BSF 078 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil kendi etrafında dönerek bariyerlere çarptı. Bu sırada arkadan gelen 34 FV 9569 plakalı otomobil de miksere çarparak altına girdi.
Kazada, yaralanan olmazken, trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü
---------------------
-Kaza yapan araçlardan detay görüntü
-Oluşan trafikten detay görüntü
-Araç sürücülerinden detay görüntü
-Genel ve yakın detaylar

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Karaya oturan gemide zızmaya karşı bariyer önlemiKaraya oturan gemide zızmaya karşı bariyer önlemi
Kısmen buz tutan Büyükçayı Deresi'nin misafirleriKısmen buz tutan Büyükçayı Deresi'nin misafirleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'Fazıl Say' açıklaması

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Sekreter Yasemin bakın artık ne yapıyor?

Yüzüğü taktı! İşte yeni sevgilisi

Yüzüğü taktı! İşte yeni sevgilisi

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin ‘bir liralık’ tatlı isteği hayatlarını değiştirdi

Eşinin ‘bir liralık’ tatlı isteği hayatlarını değiştirdi

Ankara'da doktor çiftin şiddet davasında flaş gelişme! İşte eşinin kemiklerini kıran doktorun cezası...

Bunu yapan doktora mahkemeden şok ceza! Çocuklarının yanında...

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

Afrin'de patlama! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Şişli'de parkta tecavüz dehşeti! Kıyafetlerini ateşe verdiler

İstanbul'un göbeğinde parkta tecavüz dehşeti!

Buz tutan Çıldır Gölü'ne turistler akın etti

Buz tutan Çıldır Gölü'ne turistler akın etti

Flaş iddia: Fetullah Gülen, Adil Öksüz'ü falakaya yatırdı!

Gündemi sarsacak iddia: Fetullah Gülen falakaya yatırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.