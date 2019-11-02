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Kağıthane’de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 00:17 | Son Güncelleme

Kağıthane’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, saat 22.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi Arıcılar Yolu Hasdal istikametinde meydana geldi.

Kağıthane’de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

Kağıthane’de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Selçuklu Caddesi Arıcılar Yolu Hasdal istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasdal istikametine seyir halindeki 34 RL 6752 plakalı otomobil kontrolden çıkarak Ramazan Yılmaz’ın kullandığı 34 BFV 699 plakalı otomobil ile Mustafa Demirci yönetimindeki 34 TG 3039 plakalı boş belediye otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, bariyerlere çarparken otomobil sürücüsü Yılmaz, yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü Yılmaz, arkadaşının yardımıyla çıkarılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza sebebiyle trafik bir süre kontrollü sağlandı. Tek şeritten verilen trafik kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kağıthane’de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

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