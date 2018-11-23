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Kağıthane'deki kuyumcu soygunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 15:25 | Son Güncelleme

İş yeri sahibini bıçaklayıp çaldığı altınlarla kaçmaya çalışırken gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de kuyumcudan çaldığı altınlarla kaçmaya çalışırken gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Talatpaşa Caddesi'nde girdiği kuyumcuda, iş yeri sahibini bıçakla yaralayıp çaldığı bir miktar altınla kaçmaya çalışırken yakalanan Harun G'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, adliyeye sevk edildi.

- Olay

Başında motosiklet kaskı ve elinde silahla 22 Kasım'da Talatpaşa Caddesi'ndeki bir kuyumcuya giren Harun G, altınları yanında getirdiği çantaya koymasını istediği iş yeri sahibi İbrahim Akın'ı arbede sırasında bıçakla yaralamıştı.

Harun G, kuyumcudan çaldığı bir miktar altınla ara sokaklardan yaya olarak kaçmaya çalışırken olayı gören vatandaşlarca yakalanarak polise teslim edilmişti.

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Adliyeye sevk Kağıthane kuyumcu soygun

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