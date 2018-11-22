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KAĞITHANE'DEKİ KUYUMCU SOYGUNU KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 17:28 | Son Güncelleme

  Kağıthane'de motosiklet kaskı ile bir kuyumcuya gelen soyguncu, kuyumcuyu bıçakla yaraladıktan sonra bir miktar altın alarak kaçtı.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN-Müslim SARIYAR/İSTANBUL,(DHA)
Kağıthane'de motosiklet kaskı ile bir kuyumcuya gelen soyguncu, kuyumcuyu bıçakla yaraladıktan sonra bir miktar altın alarak kaçtı. Kuyumcudaki soygun anı kuyumcunun güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet kasklı soyguncunun silahını doğrultması, kuyumcuyu etkisiz hale getirmesi ve soygun anları kameraya yansıyor. Soyguncunun bir ara kuyumcuyu yere yatırması ve ardından da kuyumcu ve soyguncu arasında yaşanan arbede anları da kamera tarafından kaydediliyor.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası görüntüleri
-Kuyumcu ve soyguncunun konuşmaları
-Silahı doğrultması
-Arbede anları
-Yere yatırması
-Genel ve detaylar

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