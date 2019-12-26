HABER
  4. Kağıthane'deki maharetli eller ticarete atıldı

Kağıthane'deki maharetli eller ticarete atıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 16:23 | Son Güncelleme

Kağıthane'deki maharetli eller ticarete atıldı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane Belediyesi, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sağlamalarına destek olmak amacıyla "Maharetli Eller Çarşısı"nı hizmete açtı.

İstanbul Sapphire'de iç dizaynı Adil Işık tarafından yapılan çarşıda, evlerinde hazırladıkları ürünlerini hiçbir kira ya da ücret ödemeden satma imkanına erişen 303 kadın, ilk ticari deneyimlerini yaşıyor.

Her bir kadının 3 ürününü dilediği fiyata satabildiği çarşıda, satış işlemleri ise belediyeye bağlı personellerce gerçekleştiriliyor.

Kadın girişimcileri desteklemek ve aile kurumunu ekonomik yönden güçlü kılmak amacıyla bugün hizmete açılan "Maharetli Eller Çarşısı"nda 1000'e yakın ürün alıcısını bekliyor.

- "Güçlü kadın güçlü toplum, güçlü toplum güçlü Türkiye demektir"

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, çarşının açılış törenindeki konuşmasında, seçimden önce söz verdiği 53 projeden birini daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu katılımcılarla paylaştığını söyledi.

Çarşının kadınlar için çok faydalı olacağına inandığını dile getiren Öztekin, Anadolu kadınının dillere destan cesareti ve çalışkanlığı ile yeri geldiğinde cephede memleketi kurtardığına, yere geldiğinde gecelerce göz nuru döktüğüne ve yaptığı ürünlerle nice aileleri kurtararak, çocuklarını okuttuğuna işaret etti.

Sosyal belediyecilik, gelenek ve inançlarının bir gereği olarak her konuda kadınlar için proje üretmeye ve onlara destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Öztekin, "Çünkü güçlü kadın güçlü toplum, güçlü toplum güçlü Türkiye demektir. İnanıyorum ki Maharetli Eller Çarşısı projemiz ile çalışkan ve maharetli komşularımıza destek olacak, yerel yönetim olarak hayatlarına dokunma fırsatı yakalayacağız." diye konuştu.

Öztekin, millet kıraathanesini ve çocuk kütüphanesini projelerinde de son aşamaya gelindiğini aktararak, açılışların gelecek ay gerçekleştirileceğini kaydetti.

- "Herkes heybesine bir şeyleri koyup geldi"

Çarşıda doğal ipliklerden elde edilen jüt malzemesiyle hazırladığı çantaları satışa sunan 38 yaşındaki ev hanımı Cangül Dursun da ilk kez ilmek ilmek işledikleri ürünlerini evlerinin dışına çıkardıklarını aktardı.

Dursun, projenin kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Herkes heybesine bir şeyleri koyup geldi. Sandıklarını açtı. Evinde değil göz önünde olması gerektiğini bildi. Bizlerden bir beklentisi olmadan tam desteğini sunan Kağıthane Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Aile bütçesine katkı sağlamak için el emeğiyle bir şeyler üretip satan bu konuda yüreğini ortaya koyan bütün ev hanımlarına da çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Açılışta, Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Öztekin, Göç, Yılmaz, Dursun ve protokol üyeleri çarşının açılış kurdelesini kesti. Daha sonra eşi Gonca Öztekin ile çarşıyı gezen Öztekin, buradan alışveriş yaptı.

Paraları say say bitmiyor! Instagram'ın zengin çocuklarının Noel keyfi Paraları say say bitmiyor! Instagram'ın zengin çocuklarının Noel keyfi
Besni'de 4 katlı bina yağmur nedeniyle çöktüBesni'de 4 katlı bina yağmur nedeniyle çöktü
103 öğrencinin karbonmonoksitten zehirlendiği yurtta önlem103 öğrencinin karbonmonoksitten zehirlendiği yurtta önlem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Maharetli Eller Çarşısı" El emeği kağıthane belediyesi ticaret

En Çok Okunan Haberler

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret toplantısı başladı

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret toplantısı başladı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

MHP'den çok sert açıklama!

MHP'den çok sert açıklama!

Eşini boğarak öldürmüştü! O mesajları görünce...

Eşini boğarak öldürmüştü! O mesajları görünce...

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Erdoğan açıkladı

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Erdoğan açıkladı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kuzey Irak ve Suriye'den kaçan 5 terörist teslim oldu

Örgütten kaçan 5 terörist teslim oldu

Hanife'yi öldüren kocasına tahrik indirimi ile 20 yıl hapis cezası!

Tahrik indirimi ile 20 yıl hapis cezası!

Son dakika! AYM'den Wikipedia kararı

AYM'den flaş Wikipedia kararı

Son dakika: Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'ye FETÖ'den 2 yıl 6 ay hapis cezası

Eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici'nin cezası belli oldu

Hatay'da yolda yürüyen kadına şok saldırı!

Yolda yürüyen kadına şok saldırı!

İstanbul'da yılbaşı önlemleri! İBB duyurdu (Yılbaşı gecesi İstanbul'da ulaşım! Metro açık mı?)

İstanbul'da yılbaşı önlemleri! İBB duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.