Kağıthane'deki maharetli eller ticarete atıldı

Çarşının kadınlar için çok faydalı olacağına inandığını dile getiren Öztekin, Anadolu kadınının dillere destan cesareti ve çalışkanlığı ile yeri geldiğinde cephede memleketi kurtardığına, yere geldiğinde gecelerce göz nuru döktüğüne ve yaptığı ürünlerle nice aileleri kurtararak, çocuklarını okuttuğuna işaret etti.

Her bir kadının 3 ürününü dilediği fiyata satabildiği çarşıda, satış işlemleri ise belediyeye bağlı personellerce gerçekleştiriliyor.

İstanbul Sapphire'de iç dizaynı Adil Işık tarafından yapılan çarşıda, evlerinde hazırladıkları ürünlerini hiçbir kira ya da ücret ödemeden satma imkanına erişen 303 kadın, ilk ticari deneyimlerini yaşıyor.

Sosyal belediyecilik, gelenek ve inançlarının bir gereği olarak her konuda kadınlar için proje üretmeye ve onlara destek olmaya devam edeceklerini vurgulayan Öztekin, "Çünkü güçlü kadın güçlü toplum, güçlü toplum güçlü Türkiye demektir. İnanıyorum ki Maharetli Eller Çarşısı projemiz ile çalışkan ve maharetli komşularımıza destek olacak, yerel yönetim olarak hayatlarına dokunma fırsatı yakalayacağız." diye konuştu.

Öztekin, millet kıraathanesini ve çocuk kütüphanesini projelerinde de son aşamaya gelindiğini aktararak, açılışların gelecek ay gerçekleştirileceğini kaydetti.

- "Herkes heybesine bir şeyleri koyup geldi"

Çarşıda doğal ipliklerden elde edilen jüt malzemesiyle hazırladığı çantaları satışa sunan 38 yaşındaki ev hanımı Cangül Dursun da ilk kez ilmek ilmek işledikleri ürünlerini evlerinin dışına çıkardıklarını aktardı.

Dursun, projenin kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu belirterek, "Herkes heybesine bir şeyleri koyup geldi. Sandıklarını açtı. Evinde değil göz önünde olması gerektiğini bildi. Bizlerden bir beklentisi olmadan tam desteğini sunan Kağıthane Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Aile bütçesine katkı sağlamak için el emeğiyle bir şeyler üretip satan bu konuda yüreğini ortaya koyan bütün ev hanımlarına da çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Açılışta, Kağıthane Kaymakamı Hasan Göç ve İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Öztekin, Göç, Yılmaz, Dursun ve protokol üyeleri çarşının açılış kurdelesini kesti. Daha sonra eşi Gonca Öztekin ile çarşıyı gezen Öztekin, buradan alışveriş yaptı.

