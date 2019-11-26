Kağıthane'deki market soygununa ilişkin 2 kişi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de market çalışanını silahla tehdit edip kasadaki 7 bin 250 lirayı gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 8 Kasım'da Yeşilce Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki bir markete başlarında motosiklet kaskı bulunan 2 kişi girdi. Marketin ana kasasının bulunduğu odaya giren şüpheliler, çalışanı silahla tehdit ederek kasadaki 7 bin 250 lirayı gasbedip olay yerinden kaçtı.

Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, yakalanmamak için başında motosiklet kaskı bulunan şüphelilerin olay yerine motosikletle gelmediklerini , yaklaşık 500 metre ileride kendilerini bekleyen bir araçla olay yerinden kaçtıklarını tespit etti.

Şüphelilerin kullandığı araç plakasından şüphelilerin kimlikleri belirlendi.

Polis, şüphelilerin Kağıthane'deki ikametlerine düzenlediği baskında yaşı küçük şüpheli E.Ö, Kadafi Ö. (33) ve Celal K'yi (18) yakaladı.