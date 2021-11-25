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Kağıthane’deki mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

25.11.2021 03:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane’deki mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) – Kağıthane’deki 6 katlı binanın 3. katındaki mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Aybike Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 3. katındaki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokağı güvenlik çemberine aldı, itfaiye ekipleri de kısa sürede kontrol altına alınan yangını söndürdü.

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