Kağıthane’deki mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) – Kağıthane’deki 6 katlı binanın 3. katındaki mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Aybike Sokak üzerinde bulunan 6 katlı binanın 3. katındaki mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sokağı güvenlik çemberine aldı, itfaiye ekipleri de kısa sürede kontrol altına alınan yangını söndürdü.
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