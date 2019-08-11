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Kağıthane'deki silahlı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 13:33 | Son Güncelleme

Bekçinin kovalamaca sonucu şüpheliyi yakaladığı bildirildi

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de sabah saatlerinde silahlı kavgaya karışan bir şüphelinin bekçi tarafından kovalamaca sonucu yakalandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, bekçi M.K'nın yan masasında oturan K.E. aynı masada bulunan O.E tarafından bacağından silahla vuruldu.

Bekçinin olaya müdahale etmesi üzerine, etrafa ateş açan saldırgan kaçmaya başladı.

Uyarılara ateşle karşılık vermesi üzerine bekçi M.K tarafından vurulduktan sonra Talatpaşa Caddesi'nde bir eve sığınan O.E sığındığı adreste silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Şüphelinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Bu arada bekçi M.K'nın acil müdahale eğitimi aldığı bildirildi.

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Bekçi Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kağıthane silahlı yaralama

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