Kağıthane’deki silahlı saldırının detayları ortaya çıktı

Kağıthane’de bir börekçide oturan iki kişi, husumetli olduğu bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda iki kişiden biri yaralanırken, olayla ilgisi olmayan iki kişi daha yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesi üzerinde bulunan bir börekçide yaşandı. İddiaya göre, K.Y. ve F.Y. Sultan Selim Caddesi üzerindeki börekçide oturdukları sırada husumetlileri F.B.’nin silahlı saldırısına uğradı. Olayda, saldırıya uğrayan K.Y. ile birlikte olayla ilgilisi olmayan H.M.Y. (17) ve E.Ç. yaralanırken, saldırgan F.B. kaçarak kayıplara karıştı. Saldırıda yaralanmayan F.Y. sol kolundan yaralanan arkadaşı K.Y.’yi aracıyla Kağıthane Devlet Hastanesi’ne götürdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri H.M.Y. ve E.Ç.’ye yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede ve olayın yaşandığı börekçide incelemelerde bulundu. Cadde üzerinde detaylı inceleme başlatan ekipler, saldırıyı gerçekleştiren F.B.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

