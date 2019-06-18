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Kâğıtla sanat yapıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 15:38 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Sanat Çalıştayı, bu yıl da dünya çapında tanınan sanatçıları ağırlıyor.

Kâğıtla sanat yapıyorlar

Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği Sanat Çalıştayı, bu yıl da dünya çapında tanınan sanatçıları ağırlıyor. Çalıştay kapsamında Misi Mahallesi’nde üretilen sanat eserleri, 20 Haziran günü açılacak “Kâğıt Oyunu” isimli sergide görücüye çıkacak.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Nilüfer Sanat Çalıştayı, Misi (Gümüştepe) Mahallesi’nde devam ediyor. 11-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenen çalıştaya 8 sanatçı katıldı. Sanatçılar, Misi’nin doğal ve tarihî güzellikleri eşliğinde Nilüfer Belediyesi Sanatevi’nde çalışmalarını sürdürüyor.
Bu yıl malzemesi kağıt olan eserlerin üretildiği çalıştay çerçevesinde çocuklar ve gençler için atölyeler de düzenlendi.
Nilüfer Sanat Çalıştayı’na katılan sanatçılardan Çağla Köseoğulları, Nilüfer Belediyesi Sanatevi’nde devam eden çalıştayın oldukça verimli geçtiğini belirtti. Köseoğulları “Benim çok tatmin olduğum işler çıktı. Hârika bir organizasyon. Nilüfer Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Devletle ilgili işler olunca bizler açısından genelde problemler çıkıyor. Ancak Nilüfer Belediyesi ile sorunsuzca sanat organizasyonları düzenleniyor “dedi.
Bir başka çalıştay katılımcısı sanatçı Memed Erdener de, “Hayatımda ilk defa bir belediyeden dâvet aldım. Önce çok şaşırdım, sonra çok sevindim. Uzaktan çalışmalarına sevgiyle bakıyordum. Çok profesyoneller” dedi.
Kâğıt heykel, lito baskı, tasarım çizimleri, enstalasyon (yerleştirme sanatı) çalışmaları ile dikkat çeken çalıştay kapsamında çocuklar ve gençler için buluntu kağıt ve baskı atölyeleri de düzenlendi. Çocuklar için düzenlenen baskı atölyesinde eğitim veren baskı sanatçısı Ardan Özmenoğlu “İpek baskı tekniğini kullanarak tişörtleri ve mendilleri üzerine gerçekleştirdikleri baskı çalışmaları ile çocukların hayatına sanatı katmak bizleri çok mutlu ediyor” dedi.
Nilüfer Sanat Çalıştayı’nda ortaya konulan eserler, 20 Haziran Perşembe günü saat 19.00’da Nilüfer Belediyesi’nin şehre yeni kazandırdığı Galeri N Sergi Salonu’nda sergilenecek. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi çalıştay her sanatçı ürettiği bir eseri önümüzdeki yıllarda açılması planlanan Nilüfer Çağdaş Sanatlar Müzesi’nde sergilenmek üzere Nilüfer Belediyesi’ne bağışlayacak.

Kâğıtla sanat yapıyorlar

Kâğıtla sanat yapıyorlar

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