İSTANBUL (AA) - Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek, Türkiye'de kağıt üretimi için yeteri kadar orman olduğunu aktararak, "Türkiye'nin araba üretimi gibi kağıt üretmesi de çok faydalı olacak. Kağıtta dışa bağımlılık azalmalı. Eğer bir SEKA Kağıt Fabrikası'nı düzgün işletebilecek ve onu sürekli yenileyecek bir idare yapısına sahip olabilseydik, o zaman SEKA çok güzel kağıt üretir ve piyasanın ihtiyacını karşılardı." dedi.

Kısakürek, son dönemde dövizde yaşanan dalgalanmanın yayıncılık dünyasına etkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Bir kitabın yayına hazırlanmasında birçok gider kalemi olduğuna dikkati çeken Kısakürek, yayıncıların en büyük gider kaleminin de kağıt olduğunu söyledi.

Kısakürek, kağıt fiyatlarındaki sürekli yükselişin kitaplara yansıtılmamasının yayıncılar tarafından sadece bir müddet sübvanse edilebileceğini dile getirdi.

- "Yayıncılar bu işi gönülden yapıyor"

Kağıttaki fiyat farkının kitaba hemen yansıtılmasının, kitapları bir müddet sonra alınamaz hale getireceğini vurgulayan Kısakürek, "Üretim yapmamız lazım, ihtiyaç ve talep var. Benim gördüğüm kadarıyla yayıncılarımızın hiçbiri arkasında yığılı para duran, büyük sermayeleri olan insanlar değil, bu işi gönülden yapıyorlar. O maliyet artışını karşılama konusu en büyük sıkıntımız. Dövizdeki kur değişimi de bu sıkıntımızın en büyük kaynaklarından." diye konuştu.