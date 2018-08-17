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"Kağıtta dışa bağımlılık azalmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 12:53 | Son Güncelleme

Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek: - "Kağıtta dışa bağımlılık azalmalı. Eğer bir SEKA Kağıt Fabrikası'nı düzgün işletebilecek ve onu sürekli yenileyecek bir idare yapısına sahip olabilseydik, o zaman SEKA çok güzel kağıt üretir ve piyasanın ihtiyacını karşılardı" - "Orman vasfını yitirmiş alanları, kağıt üretimi için tekrar değerlendirebiliriz. Özellikle bunun için 1-2 sene içinde boy verip gelişen ağaçlar üretiliyor. Kestiğini yerine koyarak sürdürülebilir hale getirebiliriz" - "Maliyet artışını karşılama konusu en büyük sıkıntımız. Dövizdeki kur değişimi de bu sıkıntımızın en büyük kaynaklarından" - "Normalde 16-17 liraya satılabilecek bir kitabı, kur değiştiğinde bir hesaplıyorsunuz, 20 liradan aşağı sattığınızda zarardasınız. Ayda bir fiyat güncellemesi de yapamayacağınız için bu durum bir müddet sonra yayıncıyı da kağıtçıyı da kilitliyor"

İSTANBUL (AA) - Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek, Türkiye'de kağıt üretimi için yeteri kadar orman olduğunu aktararak, "Türkiye'nin araba üretimi gibi kağıt üretmesi de çok faydalı olacak. Kağıtta dışa bağımlılık azalmalı. Eğer bir SEKA Kağıt Fabrikası'nı düzgün işletebilecek ve onu sürekli yenileyecek bir idare yapısına sahip olabilseydik, o zaman SEKA çok güzel kağıt üretir ve piyasanın ihtiyacını karşılardı." dedi.

Kısakürek, son dönemde dövizde yaşanan dalgalanmanın yayıncılık dünyasına etkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Bir kitabın yayına hazırlanmasında birçok gider kalemi olduğuna dikkati çeken Kısakürek, yayıncıların en büyük gider kaleminin de kağıt olduğunu söyledi.

Kısakürek, kağıt fiyatlarındaki sürekli yükselişin kitaplara yansıtılmamasının yayıncılar tarafından sadece bir müddet sübvanse edilebileceğini dile getirdi.

- "Yayıncılar bu işi gönülden yapıyor"

Kağıttaki fiyat farkının kitaba hemen yansıtılmasının, kitapları bir müddet sonra alınamaz hale getireceğini vurgulayan Kısakürek, "Üretim yapmamız lazım, ihtiyaç ve talep var. Benim gördüğüm kadarıyla yayıncılarımızın hiçbiri arkasında yığılı para duran, büyük sermayeleri olan insanlar değil, bu işi gönülden yapıyorlar. O maliyet artışını karşılama konusu en büyük sıkıntımız. Dövizdeki kur değişimi de bu sıkıntımızın en büyük kaynaklarından." diye konuştu.

Kısakürek, yayıncılık sektöründe ödemelerin farklılık gösterebileceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Biz kura razı oluyoruz belki ama bugünki kurdan alsanız bile hemen ödeyemezsiniz. Bizde nakit bile 25 gün demek. Kurun bu kadar hızlı değiştiği bir zamanda sizin 25 gün sonra yaptığınız ödeme, kar marjından dolayı kağıt tedarik ettiğiniz yeri tekrar kağıt siparişi veremez duruma getirir. Yurt dışına bağlı olduğumuz için kurdaki değişimler maliyetleri otomatik olarak etkiliyor. Normalde 16-17 liraya satılabilecek bir kitabı, kur değiştiğinde bir hesaplıyorsunuz, 20 liradan aşağı sattığınızda zarardasınız. Ayda bir fiyat güncellemesi de yapamayacağınız için bu durum bir müddet sonra yayıncıyı da kağıtçıyı da kilitliyor."

- "Yatırımcılar kağıt fabrikası kurmalı"

Türkiye'de kağıt üretimi için yeteri kadar orman olduğuna işaret eden Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kısakürek, "Türkiye'nin araba üretimi gibi kağıt üretmesi de çok faydalı olacak. Kağıtta dışa bağımlılık azalmalı. Orman vasfını yitirmiş alanları, kağıt üretimi için tekrar değerlendirebiliriz. Özellikle bunun için 1-2 sene içinde boy verip gelişen ağaçlar üretiliyor. Kestiğini yerine koyarak sürdürülebilir hale getirebiliriz. Eğer bir SEKA Kağıt Fabrikası'nı düzgün işletebilecek ve onu sürekli yenileyecek bir idare yapısına sahip olabilseydik, o zaman SEKA çok güzel kağıt üretir ve piyasanın ihtiyacını karşılardı. Maalesef eski dönemlerde SEKA'yı doldurduk, makineleri yenilemedik, büyüyen bir açık haline geldi." ifadelerini kullandı.

Emrah Kısakürek, kağıtta geri dönüşümün önemine değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sokakta çöp toplayan insanların Türk ekonomisine çok büyük katkıları var. Onlar ciddi oranda kağıt topluyor ve geri dönüşüme sunuyor ama geri dönüşümde elde edilen kağıtlar şu anda okuyucularımızın beğendiği kağıda dönüşmüyor. Daha koyu renkli kağıtlar elde ediliyor. Biraz daha para harcanarak daha iyi kağıtlar elde edilebilir. Yatırımcıların da kağıt fabrikası kurmaya yönelmesi piyasayı rahatlatacaktır."

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Basın Yayın Birliği Emrah Kısakürek

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