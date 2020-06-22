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Kağıttan cerrahi maske ürettiler!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 22.06.2020 12:16 | Son Güncelleme

Epson, Dry Fiber teknolojisiyle elyaf malzemeler kullanarak 100 bin cerrahi maske üretti. Maskeler, Epson çalışanları tarafından kullanılmaya başlandı.

Kağıttan cerrahi maske ürettiler!

Epson, Dry Fiber (Kuru Elyaf) teknolojisini kullanarak koruyucu yüz maskesi üretmeye başladı. Epson, maskeleri ofisteki kağıtları geri dönüşümle yeniden kullanılabilir hale getiren PaperLab adlı ürünüyle üretti.

Japonya’da bulunan fabrikasında yürüttüğü çalışmayla atık kâğıt yerine elyaf malzemeler kullanan Epson, maskelerle çalışanlarını Kovid-19 salgınına karşı korumayı hedefliyor. Üretilen 100.000 cerrahi maske, Epson’un üretim hatlarında çalışanları tarafından kullanılıyor.

MASKELER NASIL ÜRETİLİYOR?

Epson’un ‘Dry Fiber’ teknolojisi, kullanılan kağıtları yeni kullanılabilir kağıtlara dönüştürürken üç aşamadan geçiriyor: Defibrasyon (lifleri ayrıştırma süreci), tekrar birleştirme süreci ve kâğıda dönüştürme süreci. Bu kuru işleme süreci, küçük bir döngüde kâğıt üretmeyi mümkün kılıyor.

1 BARDAK SU KULLANIYOR

Bu teknoloji, sistemin içinde belirli bir nem seviyesini sağlamak ve liflere ayrıştırılmış kağıtları tekrar bir araya getirmek için çok az bir miktar su kullanıyor. ‘Dry Fiber’ teknolojisi genellikle tek bir A4 sayfa kağıdını üretmek için yaklaşık bir bardak su kullanıyor.

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