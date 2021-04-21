HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kağıttan gemi yüzdürdüğü dereye düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kağıttan gemi yüzdürdüğü dereye düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

21.04.2021 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te arkadaşları ile yaptıkları kağıttan gemileri Soğanlı Çayı’nda yüzdürürken dengesini kaybederek çaya düşen 5 yaşındaki Ferman Misoğlu boğularak yaşamını yitirdi. Akıntıya kapılan torununu 1 kilometre ileriden dedesi sudan çıkarttı.

Kağıttan gemi yüzdürdüğü dereye düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Cumayanı köyünden geçen Soğanlı Çayı’nda meydana geldi. Ferman Misoğlu, aynı yaştaki arkadaşıyla birlikte oyun oynamak için çay kenarına gitti. Burada yaptıkları kağıttan gemileri suya koymaya çalışırken dengesini kaybeden 5 yaşındaki çocuk suya düşerek akıntıya kapıldı. Diğer çocukların haber vermesi üzerine vatandaşlar ve yakınları çay boyunda aramaya çıkarken, olay yerine jandarma ekipleri de sevk edildi.

SUDAN DEDESİ ÇIKARDI

Torunun çaya düşerek akıntıya kapıldığını öğrenen dede İsmail Misoğlu, 1 kilometre ileride suyun yüzeyinde sazlıklara takılan torununu sudan çıkardı. Hareketsiz olan küçük çocuk 112 ambulansı ile hastaneye sevk edilirken, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Ferman Mislioğlu’nun cansız bedeni yapılan otopsisinin ardından babası ve dedesi ile yakınları tarafından alınarak otomobilin bagajına konuldu. Misoğlu, Cumayanı köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

(İHA)

0e5d3bbc-f501-44a0-9b75-7f98cef73d08

0e472bef-57c5-401d-9825-2c498ecc4bf5

d2b22f54-b05e-468a-a11f-e2a1102b19aa

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyorBu bir rekor! 271 kilogramlık ton balığı, görenleri şaşkına çeviriyor
Askerler için geliştirdi! İşte RoboKaskAskerler için geliştirdi! İşte RoboKask
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
Karabük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Yoğun bakımdaydı! Kötü haberi eski eşi duyurdu

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Kısa çalışma ödeneği devam edecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması

Maskeler çıktı, İsrail'de hayat normale döndü!

Maskeler çıktı, İsrail'de hayat normale döndü!

Putin'den çok sert açıklama: Pişman olacaklar!

Putin'den çok sert açıklama: Pişman olacaklar!

Kabine değişikliğiyle ilgili flaş iddia: Daha çok isim var

Kabine değişikliğiyle ilgili flaş iddia: Daha çok isim var

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 19 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Bakan Koca: Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Kentte termometreler 41 dereceyi gördü

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Almanya'ya giden H.B. konuştu: Merkezi Bingöl

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.