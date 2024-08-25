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  4. Kağıttan Hayatlar' filmi tartışma yaratmıştı! Mahkemeden Çağatay Ulusoy'a müjdeli haber

Kağıttan Hayatlar' filmi tartışma yaratmıştı! Mahkemeden Çağatay Ulusoy'a müjdeli haber

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
25.08.2024 11:12
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Başrolünü Çağatay Ulusoy, Emir Ali Doğrul ve Ersin Arıcı'nın paylaştığı 'Kağıttan Hayatlar' Türk yapım drama filmi mahkemelik olmuştu. Mahkemeden Çağatay Ulusoy'a müjdeli haber geldi.

Kağıttan Hayatlar' filmi tartışma yaratmıştı! Mahkemeden Çağatay Ulusoy'a müjdeli haber

'Tam Bir Centilmen' filmi ile gündemde olan Çağatay Ulusoy başka bir film yüzünden mahkemelik olmuştu.

Başrolünü Çağatay Ulusoy, Emir Ali Doğrul ve Ersin Arıcı'nın paylaştığı 'Kağıttan Hayatlar' filmi hakkında bomba bir iddia ortaya atılmıştı. 2021 senesinde yayınlanan Can Ulkay'ın yönettiği film için, yönetmen Temel Arda Karslı 2018 yılında Youtube'da fragmanını yayınladığı 'Kara' isimli film ile arasında benzerlik olduğunu iddia ederek İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

Karslı, filmin senaristi Ercan Mehmet Erdem, yapım şirketi, yayınlandığı dijital platforma eserin intihal (aşırma) yoluyla izinsiz kullanıldığını öne sürerek dava açmıştı.

'Kara' ile 'Kağıttan Hayatlar' filmlerinin objektif unsur bakımından özgünlük taşıdıkları, her iki eser arasında sadece mekânsal benzerliklerin ve ana karakterin mesleği olarak kağıt toplayıcılığı işinin bulunduğu belirtildi.

İki eserin de ayrı ayrı özgünlük taşıdığı, filmler arasında benzerlik bulunmadığı kaydedildi.

DAVAYI REDDETTİ

Tüm belge ve raporları değerlendiren mahkeme Kağıttan Hayatlar filmi ile Kara adlı eser arasında benzerlik olmadığını, aşırmanın söz konusu olamayacağını kaydederek davayı reddetti.

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Çağatay Ulusoy
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