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Kağıttan kıyafet giyip podyuma çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 17:37 | Son Güncelleme

Namık Kemal Üniversitesinde geleneksel bir etkinlik haline gelen ‘Kraft kağıt kıyafet yarışması’ düzenlendi.

Namık Kemal Üniversitesinde geleneksel bir etkinlik haline gelen ‘Kraft kağıt kıyafet yarışması’ düzenlendi. Yarışmada öğrencilerin kağıt kıyafetlerle podyuma çıkması ilginç görüntülere sahne oldu.
“Kraft Kağıt Kıyafet Yarışması” Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin geleneksel bir etkinliği olarak Doç. Dalila Özbay organizatörlüğünde yapıldı. Yarışmada öğrencilerin giymiş olduğu kağıttan çeşitli kıyafetler sergilendi.
Podyuma kağıttan elbiselerle çıkan öğrenciler ilginç görüntülere sahne oldu.

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