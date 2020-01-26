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  4. Kağızman’da çıkan yangında 6 iş yeri yandı

Kağızman’da çıkan yangında 6 iş yeri yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 09:47 | Son Güncelleme

Kars’ın Kağızman ilçesinde otobüs garajında çıkan yangında 6 iş yeri yandı.Olay, gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi.

Kars’ın Kağızman ilçesinde otobüs garajında çıkan yangında 6 iş yeri yandı.
Olay, gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Kağızman merkez garajında bir iş yerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle diğer iş yerlerine sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Kağızman Belediyesine öfelr itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Bölgeye Çevik Kuvvet Müdürlüğüne ait TOMA da geldi. TOMA’nın yardımıyla yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 6 iş yerinin tamamen yandığı öğrenildi.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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