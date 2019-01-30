Kağızman’da EYP ele geçirildi

Kağızman’da teröristlerce hazırlanmış El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirildi.
Kars İl jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadele kapsamında Kağızman kırsalında yapılan arazi arama taramasında teröristlerce hazırlanmış 3 kiloluk teneke kutu içerisine poşetle sarılı vaziyette amonyum nitratla hazırlanmış EYP ele geçirilerek muhafaza altına alındı.
Kars Jandarma Komutanlığı ekipleri ele geçirilen EYP’yi gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra olay yerinde patlatarak imha etti.
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