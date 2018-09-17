Kağızman'da kayıp Sedanur için seferberlik

İlhami TURAN/ KAĞIZMAN, (Kars), (DHA)- KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde evinin önünde kaybolan Sedanur Güzel'i (9) bulmak için jandarma, AFAD, UMKE ve köylüler seferber oldu. Küçük kızın dedesi Kasım Güzel, "Torunum geçen yıl kaza geçirdi. Tek başına bir yere gitmeye korkuyor. Bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.

Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu köyünde yaşayan Handan-Abdullah Güzel çiftinin üç çocuğundan en büyüğü Sedanur Güzel, dün öğlen saatlerinde evlerinin önünde kayboldu. Kızlarından haber alamayan ailesi, köylülerle kırsalda arama çalışması yaptı. Uzun süren aramalar sonuç vermeyince aile, durumu jandarma ekiplerine bildirildi. Köye gelen jandarma, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) arazide arama çalışması başlattı. Arama köpeğinin de katıldığı çalışmalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Paslı köyündeki arama çalışmaları bugün sabah saatlerinde yeniden başladı. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur'un bulunması için tüm köy seferber oldu. Ekipler, köy içerisinde ve etrafındaki dağlık alanda arama çalışmalarını sürdürüyor. Torunun bir an önce bulunmasını isteyen dede Kasım Güzel, "Dün hep birlikte oturduk bir şeyler yedik. Sedanur köy içerisinde erik toplamaya gitti ve daha sonra geri geldi. Kapının önüne çıktı, bir anda kayboldu. Geçen yıl köy girişinde minibüs çarptı ve torunumun iki ayağı kırıldı. Uzun süre tedavi gördü ve sağlığına kavuştu. Kaza nedeniyle psikolojisi bozuldu, bu nedenle yalnız bir yere gitmez. Kimseyle bir düşmanlığımız yok. Nereye gitti bilmiyoruz. Torunumun bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.