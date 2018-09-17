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Kağızman'da kayıp Sedanur için seferberlik (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 17:03 | Son Güncelleme

'KIZIM, LEYLA VE EYLÜL GİBİ OLMASIN' Kars'ın Kağızman ilçesime bağlı Paslı köyünde kaybolan Sedanur Güzel, jandarma, AFAD, 2 komando timi, jandarma iz bulma köpeği, UMKE, köy güvenlik koruyucuları ve köylüler tarafından her yerde didik didik aranıyor.

'KIZIM, LEYLA VE EYLÜL GİBİ OLMASIN' Kars'ın Kağızman ilçesime bağlı Paslı köyünde kaybolan Sedanur Güzel, jandarma, AFAD, 2 komando timi, jandarma iz bulma köpeği, UMKE, köy güvenlik koruyucuları ve köylüler tarafından her yerde didik didik aranıyor. Arama çalışmalarını gözü yaşı izleyen anne Handan Güzel, "Dün saat 14.00'te kayboldu. Amca çocuklarıyla erik toplamaya gitmişlerdi. Amca çocuklarına; 'Siz gidin ben biraz daha toplayacağım' demiş ve aşağıya inmiş. Bir daha geri dönmedi. Dünden beri kızımdan haberim yok. Kızımın yerini bilen varsa çıkartsın getirsin, şikayetçi de olmayacağım. Yeter ki sağ salim getirsinler. Bütün Türkiye’ye yalvarıyorum. Ne olursunuz Leyla gibi, Eylül gibi olmasın" dedi.

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