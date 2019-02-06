Kağızman’da öğrenci servisi kaza yaptı: 3’ü 17 yaralı

Kars’ın Kağızman ilçesinde öğrenci servisi kaza yaptı. Kazada 17 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kağızman ilçesine bağlı Akdam köyünden taşımalı eğitim gören öğrencileri taşıyan servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3’ü ağır 17 öğrenci yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılırken durumu ağır olan 3 öğrenci Kars’a sevk edildi.
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