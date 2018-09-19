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Kağızman'da Sedanur'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 12:40 | Son Güncelleme

KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyündeki evinin önünden 4 gün önce kaybolan Sedanur Güzel'in (9) bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kağızman'da Sedanur'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyor

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyündeki evinin önünden 4 gün önce kaybolan Sedanur Güzel'in (9) bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Gözaltındaki komşu E.B.'nin jandarma karakolundaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
Kağızman'a 30 kilometre uzaklıktaki 80 hane, 350 nüfuslu Paslı köyünde yaşayan Handan-Abdullah Güzel çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü Sedanur Güzel, 16 Eylül Pazar günü öğle saatlerinde evlerinin önünde kayboldu. Kızlarından haber alamayan aile fertleri, köylülerle kırsalda arama çalışması yaptı. Uzun süren aramalardan sonuç alınamayınca jandarmaya haber verildi. Paslı Esin Çağdaş İlkokulu'nun 3'üncü sınıf öğrencisi Sedanur Güzel'in bulunması için köylüler seferber oldu.
Kayıp Sedanur'u arama çalışmalarına, 3'üncü günde de sabah saatlerinden itibaren devam edildi. Komandolar, jandarma timleri, AFAD ve UMKE ekipleri, korucular ile köylüler her yerde Sedanur'u aradı. Erzurum'dan gelen özel ekip ve yeni bir arama köpeği ile köy didik didik ediliyor. Ekipleri Sedanur'un son olarak erik topladığı bölgedeki evlerde ve çevresinde geniş çaplı arama yapıyor. AFAD ekipleri köyde yığınlar halindeki ot ve samanı dağıtarak içlerine bakıyor. Arama çalışmalarını yakından takip eden Güzel ailesi, kızlarından sevindirici bir haber beklediklerini söyledi.
Öte yandan Sedanur'un kaybolması ile ilgili dün akşam saatlerinde 'şüpheli' sıfatıyla gözaltına alınan E.B.'nin Paslı Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Kağızman'da Sedanur'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyorKağızman'da Sedanur'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyorKağızman'da Sedanur'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyorKağızman'da Sedanur'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyor

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