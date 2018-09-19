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Kağızman'da Sedanur'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 13:32 | Son Güncelleme

VALİ DOĞAN: CİDDİ BİR EKİP OLUŞTURDUK Kars Valisi Rahmi Doğan, Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in bulunması için ciddi bir ekip oluşturulduğunu söyledi.

Kağızman'da Sedanur'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyor (2)

VALİ DOĞAN: CİDDİ BİR EKİP OLUŞTURDUK
Kars Valisi Rahmi Doğan, Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in bulunması için ciddi bir ekip oluşturulduğunu söyledi. Aramaların devam ettiğini bildiren Vali Doğan, "Paslı köyünde kaybolan kız çocuğumuzla ilgili çok ciddi bir ekip oluşturduk, bugün birtakım takviyeler yaptık. Çocuğun kaybolduğu köyü zaten gördünüz. Çocuğun kaybolma ihtimalinin çok düşük olduğu bir alan. O yüzden farklı gelişmelerin de olabileceğini düşünerek araştırmalarımızı o yönde takip ediyoruz. Bir netice alacağımızı düşünüyoruz, şüphelendiğimiz kişilerle ilgili tahkikatımız devam ediyor. En kısa süre içerisinde netice alacağımızı tahmin ediyorum" diye konuştu.
İfadeler doğrultusunda gözaltına alınan şüphelinin sahte kimlikte dolaştığını belirten Vali Rahmi Doğan, "Adli makamların kararı doğrultusunda ifadelere göre alınan bir kişi var. Onun sorgusu devam ediyor ama ne çıkar, olayla ne kadar bağlantılıdır, o hususu bilmiyoruz. Kendisi zaten eski hükümlü. Yarı açık cezaevinde kalan süresini tamamlaması gerekirken sahte bir kimlikle dolaşıyor. Çocukların verdiği ifadede de olayın olduğu anda onun da orada olduğu yönünde bilgi var ve araştırmalarımız da o kişi üzerinde yoğunlaştı. Takip ediyoruz. İnşallah çocuğumuzu sağ salim bir şekilde ailesine kavuştururuz diye düşünüyorum" dedi.
Öte yandan sorgusu süren E.B.'nin evinin yanındaki samanlık olarak kullanılan alanda ve evinin çevresinde aramalar yapıldı. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı kadavra arama köpeği 'Obert' ve iz takip köpeği 'Calisto' saman yığınında arama yaptı. E.B.'nin evi, bahçesi, çatı kısmı ve samanlık olarak kullanılan alanı didik didik eden ekipleri şüphe arz edecek bir durumla karşılaşmadı.

FOTOĞRAFLI

Kağızman'da Sedanur'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyor (2)Kağızman'da Sedanur'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyor (2)Kağızman'da Sedanur'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyor (2)Kağızman'da Sedanur'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyor (2)

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