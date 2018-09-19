Kağızman'da Sedanur'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyor (3)

SEDANUR’U ARAMA ÇALIŞMALARI SAZLIKTA YOĞUNLAŞTI

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyündeki Sedanur Güzel’in (9) bulunmasına yönelik çalışmalar, köye 4 kilometre mesafedeki sazlık alanda yoğunlaştı. AFAD ve UMKE ekipleri Kars-Kağızman karayolu kenarındaki sazlık alanda arama çalışması yaptı. Ekipler sazlık alana girmekte zorluk çekti. 4 metre yüksekliğindeki sazlıkta yapılan çalışmalarda da bir ize rastlanmadı. Çalışmalara yarın devam edilecek.

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