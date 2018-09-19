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Kağızman'da Sedanur'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyor (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 19:34 | Son Güncelleme

SEDANUR’U ARAMA ÇALIŞMALARI SAZLIKTA YOĞUNLAŞTI Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyündeki Sedanur Güzel’in (9) bulunmasına yönelik çalışmalar, köye 4 kilometre mesafedeki sazlık alanda yoğunlaştı.

Kağızman'da Sedanur'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyor (3)

SEDANUR’U ARAMA ÇALIŞMALARI SAZLIKTA YOĞUNLAŞTI
Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyündeki Sedanur Güzel’in (9) bulunmasına yönelik çalışmalar, köye 4 kilometre mesafedeki sazlık alanda yoğunlaştı. AFAD ve UMKE ekipleri Kars-Kağızman karayolu kenarındaki sazlık alanda arama çalışması yaptı. Ekipler sazlık alana girmekte zorluk çekti. 4 metre yüksekliğindeki sazlıkta yapılan çalışmalarda da bir ize rastlanmadı. Çalışmalara yarın devam edilecek.

FOTOĞRAFLI

Kağızman'da Sedanur'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyor (3)Kağızman'da Sedanur'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyor (3)Kağızman'da Sedanur'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyor (3)Kağızman'da Sedanur'u arama çalışmaları ve şüphelinin sorgusu sürüyor (3)

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