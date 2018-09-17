Kağızman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Kars'ın Kağızman ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
A.D, kan davası nedeniyle aralarından husumet bulunan Mehmet Ergün'e ilçe merkezinde silahla ateş etti.
Kurşunların isabet ettiği Ergün, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan A.D. ve yanındaki isimleri belirlenemeyen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Ergün'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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