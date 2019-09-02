Kağızman’da teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Kağızman’da jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca Kağızman Çemçe Madur, Seyis Deresi, Boztepe, Karadere bölgelerinde jandarma ekiplerince icra edilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ece operasyonunda yapılan arazi arama tarama faaliyetlerinde çeşitli cins ve miktarlarda teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Muhafaza altına alınan yaşam malzemeleri daha sonra Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla olay yerinde imha edildi.

