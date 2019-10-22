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Kağızman’da yaralanan 3 asker Kars’a getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2019 00:53 | Son Güncelleme

Kağızman’da askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce önceden yola döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP)’nin infilak etmesi sonucu yaralanan 5’i asker, 3’ü güvenlik korucusu kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.Kağızman’a bağlı Sesveren köyü yolunda askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Kağızman’da askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce önceden yola döşenen El Yapımı Patlayıcı (EYP)’nin infilak etmesi sonucu yaralanan 5’i asker, 3’ü güvenlik korucusu kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kağızman’a bağlı Sesveren köyü yolunda askeri aracın geçişi sırasında PKK’lı teröristlerce yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 5 asker ve 3 güvenlik korucusu yaralandı. Yarlılar Kağızman Devlet Hastanesi ve Kars Kafkas Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Tedavi altına asker ve güvenlik korucusunun durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından Vali Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne gelerek yaralı askerleri ziyaret etti. Öksüz, Rektör Hüsnü Kapu ve hastane başhekiminden askerlerin son durumları hakkında bilgi aldı.
Öte yandan yaralı askerlerin Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne getirileceği bilgisi alan hastane çalışanları yaralı askerleri yardımcı olmak için seferber oldu.
Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yazılı açıklama yapıldı.
Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kağızman Sesveren köyü mevkine yakın noktada zırhlı kirpi askeri aracın göreve gitmesi esnasında el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu 5 askerimiz 3 güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Yaralılarımız devlet hastanemizde tedavi altına alınmış olup ilk tedavileri yapıldıktan sonra 3 askerimiz Kars Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Diğer yaralılarımız ise Kağızman Devlet Hastanemizde 2’ si müşahade altında yoğun bakımda, 3’ ü ise servis kısmında tedavilerine devam edilmektedir. Yaralılarımızın genel sağlık durumları iyidir” denildi.
Güvenlik güçlerinin bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve teröristlerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.

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