KAHEV koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hekim çocuklarına burs verecek

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de en çok sağlık emekçilerini tehdit eden bu hastalık nedeniyle, aralarında çok değerli hocalarımızın da olduğu, birçok çalışma arkadaşımızı kaybetmekten dolayı derin bir üzüntü yaşıyoruz.

Vakıf olarak hayatını kaybeden hekimlerimizin çocuklarına zaten burs veriyorduk. Bir annenin veya babanın en büyük korkusu ölümünden sonra geride bırakacaklarına ne olacağıdır. Aile hekimimiz Dr. Yavuz Kalaycı’nın koronavirüs nedeniyle vefatından hemen önce “Çocuklarım henüz çok küçük; çocuklarıma sahip çıkarsınız değil mi?” sözleri, bizi derinden etkiledi. Sağlık camiası olarak bu konuda çok hassasız; hemen bir proje yaptık, ayrı bir fon oluşturduk ve hayata geçirdik. Bu fonla pandemi nedeniyle hayatını yitiren sağlık çalışanlarının çocuklarına “hem maddi hem de manevi olarak yanınızdayız” mesajını vermek, “EMANETİNİZ, EMANETİMİZDİR” demek istiyoruz.

KAHEV Ailesi olarak, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının geride kalan çocuklarını emanetimiz olarak görüyor, toplum sağlığı için canını veren arkadaşlarımızın gözlerinin arkada kalmaması adına yetim/öksüz evlatlarımız için elimizden gelen her şeyi yapacağımızın sözünü veriyoruz. İlk etapta, çocuklarımızın yaşadıkları bu çok ağır kayıpların, eğitim hayatlarını olumsuz etkilememesi için gerekli çalışmalara hızla başlamış bulunmaktayız.