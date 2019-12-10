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KAHEV’le fark yaratan projeler: Kaynaştırma Eğitimi Alan Çocuğa Yaklaşım

EĞİTİM HABERLERİ  | 10.12.2019 16:51 | Son Güncelleme

Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) iş birliğinde, “Kaynaştırma Eğitimi Alan Çocuğa Yaklaşım” konulu sempozyum düzenlendi. Batman Kültür Merkezi’nde, 7 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilen sempozyuma öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

KAHEV’le fark yaratan projeler: Kaynaştırma Eğitimi Alan Çocuğa Yaklaşım

Otizmli, öğrenme güçlüğü çeken ya da dikkat eksikliği olan çocukların, kaynaştırma eğitimi aldıktan sonra, normal gelişim gösteren akranları ile aynı sınıfta öğrenim görürken yaşayabilecekleri zorlukları ve bu zorlukları gidermek amacıyla yapılması gerekenlerin ele alındığı sempozyuma, Batman ve çevre illerde görev yapan öğretmenler katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Demet Orhan Başer, “KAHEV olarak birçok çocuğumuza burs vermenin yanında eğitimin her alanına destek veren çok çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bugün de ‘KAHEV’le Eğitimde Fark Yaratan Projeler’ kapsamında siz değerli öğretmenlerimizi burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizi kırmayarak davetimizi kabul eden sayın konuşmacılara, Doçent Doktor Ayşe Burcu Ayaz Hocama ve Uzman Doktor Tuğçe Cansu Özçelik’e çok teşekkür ediyorum.” dedi.

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YOĞUN TALEP VARDI BİR OTURUM DAHA YAPILDI

Yoğun talep nedeniyle eş iki ayrı oturumda gerçekleştirilen sempozyumda, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Burcu Ayaz, “Otizm Spektrum Bozukluğu” ve “Disleksi, Öğrenme Güçlüğü ve Zeka Geriliği Olan Çocuğa Yaklaşım” konulu sunumunda bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Sempozyumun diğer konuşmacısı, Batman Bölge Devlet Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Tuğçe Cansu Özçelik ise “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivitesi Olan Çocuğa Yaklaşım” başlıklı sunum gerçekleştirdi.


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kahev otizm

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