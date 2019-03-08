Ankara'da Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfınca (KAHEV) tanıtım ve gala gecesi düzenlendi.

Başkentteki bir salonda düzenlenen programda vakıf yöneticileri, şimdiye kadar 540 öğrenciye burs verildiğini, birçok okul, laboratuvar ve kütüphane yaptırıldığını belirtti.

KAHEV'in kurucularından Tülin Pınar Eser, 25 kişiyle kurulan ve yaklaşık 20 bin üyeye sahip vakfın temel amacının eğitime destek vermek olduğunu söyledi.

Eser, "Ülkenin milli eğitimine ve bu eğitimi almak için madden manen desteğe ihtiyacı olan çocuklara tam destekle bir araya gelerek yardımcı olmak için kurulmuş bir vakıf. Biz ülkenin her yerinde yardıma ihtiyacı olan öğrencilere yardım etmek için buradayız." diye konuştu.

