Kahin Baba Vanga 2021’i de bildi! Türkiye ve dünya ile ilgili korkutan kehanetler!

Bir fırtınada gözlerini kaybeden Kahin Baba Vanga, o günden bu yana kehanetleriyle tanınan bir isim oldu. 11 Eylül saldırısından, Obama’nın başkan seçileceğine; Çernobil faciasından, Endonezya’daki tsunamiye kadar dedikleri bir bir çıkmıştı. 2021 yılında yaşadığımız yangın, sel ve deprem gibi afetleri de bilen Baba Vanga’nın yine korkutan kehanetleri var.

"İNSANLAR AFETLERDEN ÇOK ÇEKECEK"

Hem Bulgaristan’ın hem de tüm dünyanın tanıdığı Kahin Baba Vanga’nın 2021 yılına ait pek çok öngörüsü vardı. Baba Vanga’nın 2021 ile ilgili en tedirgin eden yorumu ise, "Dünya afetlerden ve büyük felaketlerden çok acı çekecek. İnsanların bilinci değişecek. Zor zamanlar gelecek ve insanlar inançlarıyla ayrılacaklar" oldu. Gerek ülkemizde gerekse dünyada yaşanan yangın ve sel felaketlerinin, Baba Vanga’nın kehanetleri yine çıktı yorumlarına neden oldu.

Baba’nın tahminlerinde bir ejderhadan bahsettiği bilinirken, Rusya, Hindistan ve Çin’in bu ejderha olabileceği düşünülüyor. Bu ejderhanın dünyanın süper güçlerinden olacağını bildiren Baba Vanga, “Güçlü bir ejderha insanlığı ele geçirecek. 3 dev birleşecek bazı insanların kırmızı parası olacak. 100, 5 ve birçok sıfır görüyorum” dedi.

Baba Vanga, 2021'de kansere çare bulunacağını, trenlerin uçacağını ve dünyayı güçlü bir ejderhanın ele geçireceğini söyledi. İnsanlar “güçlü ejderhanın” Çin olduğuna inanıyor.

KORONAVİRÜSÜ DE BİLMİŞ

Ölmeden önce Baba Vanga ile tanışan ve ünlü kâhini ziyaret eden Bulgar sporcu ve antrenör Neshka Stefanova Robeva, Baba Vanga'nın koronavirüsü de ön gördüğünü kaydetti.

Tahminin doğru çıktığını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran 73 yaşındakİ Robeva, "Baba Vanga, onu yıllar önce ziyaret ettiğimde bana, 'Neshka, korona hepimizin üzerinde olacak' demişti. O zaman ne demek istediğini anlayamamıştım. Çünkü korona kelimesi Bulgarcada, koruma ve Rusya'nın ülke dışında hakimiyeti geliyordu. Ben de bunun bütün ülkenin Rusya'nın gönderimini söylemek istediğin sandım. Sadece durumu şimdi anladım." dedi.

PUTİN’E SUİKAST YAPILACAĞINI ÖNGÖRDÜ

Baba Vanga, aşırıcıların ve radikallerin Avrupa’yı istila edeceğini belirtirken, "Aşırıcılar Avrupalılara karşı kimyasal silah kullanacak. Kıtada yaşamın sonuna gelinecek" iddiasında bulunmuştu.

Baba Vanga, Putin’in bu yıl bir suikaste uğrayacağını öngörürken kendi ülkesi içerisindeki bir tehditten hayatını kaybedeceğini de ekledi.

PETROL ÜRETİM DURACAK

Baba Vanga felaketleri sıralarken bir yandan da Dünya'nın dinleneceğini aktardı. Trenlerin güneş enerjisi kullanarak uçacağı iddia eden Baba Vanga, “Petrol üretimi duracak ve dünya dinlenecek” dedi.

İşte Kahin Baba Vanga’nın diğer kehanetleri:

2021 - Dünya'nın yörüngesinde hafif bir kayma oluşuyor.

2025 - Avrupa'da hala çok düşük bir nüfus var.

2028 - Yeni bir enerji keşfediliyor. Dünya'da açlık azalıyor. Venüs'e insanlı aracı gönderiliyor.

2033 - Kutuplardaki buzullar eriyor. Okyanusların su seviyesi yükseliyor.

2043 - Dünya ekonomisi düzeliyor. Müslümanlar Avrupa'ya egemen oluyor.

2046 - Onun tür organı üretilebiliyor. Organ değişimi en iyi U-davi yöntemi haline geliyor.

2066 - Müslüman Roma'nın saldırısı karşısında ABD yeni bir silah deniyor - klimatik bir silah. Ani ısı düşüşü oluşuyor.

2076 - Komünizm.

2084 - Doğa yenileniyor.

2088 - Yeni bir hastalık çıkıyor, insanlar birkaç saniyede yaşlanıyor.

2097 - Bu hastalığa çare bulunuyor.

2100 - Yapay bir güneş, Dünya'nın gölgede kalan tarafını aydınlatıyor.

2111 - İnsanlar robotlara dönüşüyor.

2123 - Küçük devletlerarası savaş.

2125 - Uzaydan sinyal alınıyor.

2130 - Dünya dışıların desteğiyle su altı kolonileri oluşuyor.

2164 - Hayvanlar, yarı insana dönüşüyor.

2167 - Yeni din

2170 - Büyük kuraklık

2183 - Mars'taki koloni Dünya'dan bağımsızlık talep ediyor.

2187 - İki büyük volkanın patlaması durduruluyor.

2195 - Su altı kolonilerin enerji ve gıda tümüyle temin edilmiş oluyor.

2196 - Asyalı ve Avrupalıların birbirine karışıyor. Yeni bir ırk oluşuyor.

2201 - Güneş'te termonükleer patlamalar yavaşlıyor. Sıcaklık düşüyor.

2221 - Evrende başka hayat arayışı insanlar iyi olmayanlarla tanışıyor.

2256 - Bir uzay gemisi Dünya'ya yeni, tehlikeli bir çıktı. 2262 - Dünya'nın yörüngesi kaymaya devam ediyor. Mars kuyruklu yıldız tehlikesi altına giriyor.

2271 - Değişen fizik konstantları tekrardan hesaplanıyor.

2273 - Beyaz, siyah ve sarı ırk karışıyor. Meydana yeni bir ırk geliyor.

2279 - Yoktan vakum enerji bulunuyor, (belki de veya kara delik)

2288 - Zaman yolculukları, uzaylılarla yeni temaslar gerçekleşiyor.



